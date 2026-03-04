Эксперт Анпилогов заявил, что за атакой ВСУ по российскому танкеру стоит НАТО

След тянется в НАТО: в России раскрыли организатора удара ВСУ по газовому танкеру
Фото: кадр видео из соцсетей
Европа хочет оборвать мировые поставки СПГ из РФ, однако бьет сама по себе

Организаторами атаки на российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море стали либо Лондон, либо Париж. Оба располагают достаточными техническими возможностями для подобных операций, считает эксперт Алексей Анпилогов.

Такие инциденты, отмечает он, провоцирует рост цен на газ и для потребителей в Европе. Атака беспилотника дает возможность оставаться анонимным. Безэкипажный катер (БЭК – прим. ред.) не имеет ни гражданства, ни порта приписки. Канал управления зачастую закрыт, зашифрован и отслеживается не самым простым образом.

С начала СВО Украина – удобная ширма для ряда западных государств. Примером могут послужить теракты на "Северных потоках". Очевидно, комментирует спикер, теракт нельзя было осуществить лишь с зафрахтованной спецслужбами Киева яхты "Андромеда" без помощи коллег, у которых есть спецоборудование. И с "Арктик Метагаз" ситуация концептуально схожа.

Чтобы провести такую атаку, в зоне необходим военный корабль, который бы обеспечивает для БЭКов связь, координацию и целеуказания. Кроме Британии и Франции, Анпилогову приходит на ум ФРГ и Польша – у тех также достаточно серьезная школа морских диверсантов.

Подобным образом ЕС и члены НАТО в его составе добиваются роста рисков для участников всей цепочки перемещения российского СПГ по миру. Европа желает сократить экспорт российского газа и вынудить покупателей отказаться от контрактов с РФ.

Проблема, однако, в том, что Брюссель бьет сам по себе. Рынок энергоносителей глобален, и поставки из РФ – его неотъемлемая часть. Поэтому такими терактами Европа будет повышать цены, с чем придется столкнуться европейскому потребителю.

Источник: "Взгляд" ✓ Надежный источник
