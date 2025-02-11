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Балтийское море стало новым местом гибридного противостояния между Россией и Западом. Все началось после подрывов "Северных потоков", к которым оказались причастны украинские спецслужбы, а продолжилось обвинениями в адрес Москвы из-за разрыва подводных кабелей. Сейчас же, как стало известно российской разведке, в акватории готовится новая опасная провокация против РФ.
По сообщению ведомства, Киев при содействии западных кураторов планирует устроить подрыв иностранного судна в Балтийском море. Для этого будут использованы мины российского производства, чтобы в последствии переложить всю вину за случившееся на Россию. Основной мотив украинцев простой – так они смогут подтолкнуть НАТО закрыть для Москвы выход в акваторию.
Эта провокация будет стоять в числе других, которые Украина готовится совершить за границей. Как сообщают в разведке, вместе с европейскими спецслужбами Киев намеревается напасть на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом. Во всем обвинят власти России.
Для операции уже начали вербовать выходцев из азиатских и ближневосточных стран, обещая им по 20 тысяч долларов в случае успеха.
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