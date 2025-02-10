Politico: ЕС готовит тайную операцию по захвату российских танкеров

Появились подробности тайной операции ЕС против России
Фото: unsplash.com
Европейцы уже разрабатывают нормативно-правовую базу для оправдания своих поступков

После череды инцидентов в Балтийском море, в которых обвиняют Россию, Евросоюз планирует тайную операцию по захвату российских танкеров, сообщает Politico. В настоящее время европейские законодатели уже разрабатывают новые меры, чтобы придать своим действиям юридический вес.

По данным журналистов, ЕС хочет захватывать суда, обосновывая все экологическими причинами или пиратством.

"Если это не удастся, страны могут действовать самостоятельно, совместно вводя новые национальные законы для захвата большего количества судов в более дальних морских зонах ", – указано в статье.

Однако европейцев беспокоит не только безопасность собственной инфраструктуры, но также и недовольство продолжающейся торговлей российской нефтью в условиях санкций. Особенно учитывая, что 50% маршрутов проходят через Финский залив, но ЕС не может с этим ничего сделать.

При этом эксперты не думают, что новый план Брюсселя получится воплотить в жизнь. Основные трудности – ответные меры со стороны России, высокие финансовые затраты и обременительная логистика. Дополнительно законодателям придется ориентироваться в лабиринтах мировых законов о судоходстве, чтобы избежать противоречий и нарушений. 

Ранее СМИ сообщали, что в ЕС хотят отказаться от покупки американского оружия и сделать упор на собственном производстве – такое решение вобьет клин в и без того сложные отношения между европейцами и Дональдом Трампом.

Источник: Politico

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