Politico: решение ЕС отказаться от американского оружия вызовет ярость Трампа

Не все готовы ослабить сотрудничество с Вашингтоном при подготовке к конфликту с Россией

Между Евросоюзом и США возникли новые трудности в свете прихода Дональда Трампа к власти. На предстоящем заседании в Брюсселе европейские лидеры хотят обсудить решение, принятие которого потенциально вызовет ярость у американского президента, пишет Politico.

Франция во главе с Эммануэлем Макроном инициировала обсуждение новой инициативы, согласно которой ЕС должен отказаться от покупки американского вооружения, сконцентрировавшись на производстве собственного. По мнению Парижа, деньги европейских налогоплательщиков должны тратиться на военные системы, разработанные и произведенные в Европе.

"Однако многие другие страны предупреждают, что исключение американских производителей оружия из числа получателей субсидий ЕС вызовет ярость президента США Дональда Трампа", – указано в статье.

В сохранении тесных взаимоотношений с американцами, в отличие от Франции, заинтересованы в Германии, Польше, Нидерландах и Прибалтике. Особенно в свете "растущей угрозы со стороны России" и подготовке оборонного потенциала ЕС к возможному конфликту. Указанные страны хотят закупить готовое оружие, чтобы укрепить свои вооруженные силы и противостоять Кремлю, а также производить иностранную технику по лицензии.

При этом источники в ЕС говорят, что инициатива Франции выглядит оторванной от реальности, поэтому большинство стран до сих пор рассматривают возможность дальнейшего сотрудничества США по закупкам вооружения.

Ранее на Западе заявили, что сделка Путина и Трампа приведет к третьей мировой войне.