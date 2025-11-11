MWM: Британия готова захватить нефтяные вышки у России в случае конфликта

Фото: commons.wikimedia.org
Лондон вовсю отрабатывает учения и готовится к эскалации

Британский спецназ провел учения по захвату нефтяных вышек, принадлежащих России: как уточняет Military Watch Magazine, маневры проходили во время "роста напряженности" между Москвой и Западом.

Так, королевские ВС на учениях задействовали силы специального назначения Королевской морской пехоты из подразделений коммандос в составе опергруппы спецопераций на море. Целью были отработки скрытых действий с высадкой на корабли вражеского флота, прибрежные средства и захват нефтяных вышек.

Учения состоялись в Балтийском море на эстонском острове Сааремаа. 

Автор материала называет присутствие морских пехотинцев Великобритании "частью более широкой сети британских сил на Украине". Они, в том числе, занимались руководством ударами крылатых ракет.

"Учения с имитацией захвата судов проводятся на фоне операций западных стран по изъятию гражданских грузов у государств-противников в качестве средства давления на их экономику. Ярким примером являются нападения на иранские нефтяные танкеры, нефть из которых была изъята ВМС США и впоследствии продана Ирану без какой-либо компенсации", – говорится в материале.

Ранее в ФСБ сообщили о срыве провокации Киева и Лондона: украинские спецслужбы совместно с Великобританией планировали угон российского истребителя МиГ-31 вместе с "Кинжалом".

Источник: Military Watch Magazine
