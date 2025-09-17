Sky News: Путин завладел тайным козырем против Великобритании

Тайный козырь Путина вызвал ужас в Великобритании
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Россию заподозрили в слежке за важным инфраструктурным объектом для возможного удара

Последние несколько лет российские специалисты занимались составлением карт подводных кабелей между Великобританией и Европой, которые обеспечивают работу гражданских и военных коммуникационных систем, а также передачу электроэнергии и газа. Сейчас они являются тайным козырем Владимира Путина и вызывают ужас в Лондоне. Об этом пишет Sky News.

С начала года британские военные стали более внимательно следить за судоходством в Ла-Манше, приставляя корабли ВМС к гражданским судам при наличии подозрений. В начале года их вызвало научно-исследовательское судно "Янтарь", которое, по мнению британцев, могло использоваться российской разведкой.

По словам экспертов, в последнее время также стали поступать сведения, что Россия начала отправлять в акваторию беспилотные подводные аппараты для обнаружения засекреченных подводных кабелей, которые используются военными. 

"Учитывая, что это постоянная активность в районе, которому они уже давно придают определенное значение… можно было бы ожидать, что у них довольно хорошая карта", – рассказали в Лондоне.

Эксперты отмечают, что если какое-то государство в теории нарушит работу кабелей, то это будет иметь губительные последствия. Дело в том, что большинство из них пролегают на большой глубине, поэтому починить все будет непросто. И если повреждения окажутся слишком серьезными, это сильно повлияет не только на Великобританию, но и на страны Европы в целом.

Источник: Sky News
