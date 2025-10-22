Британцы по традиции активно работают на эскалацию ситуации

Российский парламентарий, генерал-майор запаса Леонид Ивлев резко осудил заявление руководителя главного оборонного ведомства Британии Джона Хили, который допустил возможность отправки войск королевства на украинские земли после заключения мирного соглашения.

Государственный деятель подчеркнул, что такие шаги представляют собой прямую подготовку к масштабной конфронтации с Россией и, разумеется, не имеют ничего общего с миротворчеством.

Ивлев отметил, что Лондон по-прежнему движим своими колониальными амбициями и стремлением к военному превосходству. Он подчеркнул, что за заявлениями британских политиков стоит желание закрепиться у российских границ и занять выгодные позиции.

"Британия продолжает готовиться к войне с Россией и хочет занять передовые позиции у ее границ", – заявил государственный деятель.

Парламентарий подчеркнул, что в то время как Россия последовательно сокращает военные расходы, британский министр обороны требует дополнительные средства на развитие армии, что ляжет тяжким бременем на плечи налогоплательщиков.

Ивлев также заявил, что Великобритания действует в связке с Германией и Францией, копируя стратегию военного давления и одновременно запугивая собственных граждан. Он добавил, что подобная политика лишь демонстрирует неспособность Запада признать, что мир изменился, и старые методы больше не работают.

