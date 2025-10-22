Меркурис: Трамп сомневается во встрече с Путиным из-за разногласий советников

В Британии объяснили, почему Трамп меняет позицию по встрече с Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Benjamin D Applebaum/wikimedia.org
Недавно два лидера переговорили по телефону

Известный в Британии и за ее пределами политолог Александр Меркурис заявил, что внутри администрации американского лидера Дональда Трампа разгорелись споры по поводу его возможной встречи с российским главнокомандующим Владимиром Путиным. Именно разногласия среди советников мешают лидеру американцев принять окончательное решение, считает аналитик.

Эксперт отметил, что в Белом доме нет единого мнения – часть окружения главы страны настаивает на жесткой линии, в то время как другие склоняют его к переговорам и поиску компромисса. На данный момент, подчеркнул британец, глава Штатов, похоже, тяготеет к лагерю миротворцев, которые смотрят на ситуацию с более прагматичных позиций. Это влияет и на позицию самого американского лидера в отношении общения с нашим президентом.

Спец также добавил, что Трамп хорошо понимает реальное положение дел в украинском государстве. Он прекрасно видит, что у киевского режима заканчиваются ресурсы и оружие, а европейцы больше не в состоянии оказывать прежнюю поддержку.

Британец предположил, что Трамп, как человек бизнеса, не станет тратить силы и средства на "убыточный проект", от которого больше нет выгоды. Он может попытаться использовать ситуацию для того, чтобы выйти из конфликта с минимальными потерями, представив это как собственную дипломатическую победу.

Напомним, недавно лидеры РФ и США переговорили по телефону и договорились о возможной встрече. 

К слову, ранее на Западе сделали радикальное заявление по Украине.

