Джонсон рассказал, какие страны могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа

Срыв встречи Путина и Трампа: названы виновники
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kremlin.ru/wikimedia.org
Многие не желают, чтобы Москва и Вашингтон нашли общий язык

Перед предстоящими переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште на Западе заговорили о возможных провокациях. Экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что некоторые восточные члены западной военной коалиции могут попытаться воспрепятствовать визиту российского лидера, отказавшись пропустить его самолет через свои воздушные коридоры.

Известные эксперт уверен, что такой сценарий нельзя исключать. Он отметил, что, окажись он на месте российского главнокомандующего, отправился бы в венгерскую столицу только в сопровождении военных самолетов, чтобы исключить любую угрозу безопасности.

Специалист считает, что странами, которые могли бы согласиться на пролет, являются Болгария и Румыния. А вот польские власти, по его мнению, вряд ли предоставят свое воздушное пространство из-за резко негативного отношения к нашей стране.

Напряжение вокруг готовящейся встречи растет с каждым днем. Сразу после последнего телефонного разговора Путина и Трампа, продолжавшегося два с половиной часа, Москва и Вашингтон начали активную подготовку к личной встрече в столице Венгрии.

Ранее хозяин вашингтонской администрации назвал Будапешт безопасным местом для переговоров с российским лидером, подчеркнув, что доверяет руководителю венгерского правительства Виктору Орбану.

К слову, ранее было объявлено о сюрпризе, который ожидается на саммите Россия-США.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Встреча Путина и Зеленского: в США раскрыли хитрый ход с саммитом в Будапеште

На Западе активно обсуждают предстоящие переговоры Вашингтона и Москвы

Путин победил: на Западе заявили о сокрушительном ударе по Украине

Российский лидер сумел хитро обернуть ситуацию в свою пользу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей