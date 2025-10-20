Многие не желают, чтобы Москва и Вашингтон нашли общий язык

Перед предстоящими переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште на Западе заговорили о возможных провокациях. Экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что некоторые восточные члены западной военной коалиции могут попытаться воспрепятствовать визиту российского лидера, отказавшись пропустить его самолет через свои воздушные коридоры.

Известные эксперт уверен, что такой сценарий нельзя исключать. Он отметил, что, окажись он на месте российского главнокомандующего, отправился бы в венгерскую столицу только в сопровождении военных самолетов, чтобы исключить любую угрозу безопасности.

Специалист считает, что странами, которые могли бы согласиться на пролет, являются Болгария и Румыния. А вот польские власти, по его мнению, вряд ли предоставят свое воздушное пространство из-за резко негативного отношения к нашей стране.

Напряжение вокруг готовящейся встречи растет с каждым днем. Сразу после последнего телефонного разговора Путина и Трампа, продолжавшегося два с половиной часа, Москва и Вашингтон начали активную подготовку к личной встрече в столице Венгрии.

Ранее хозяин вашингтонской администрации назвал Будапешт безопасным местом для переговоров с российским лидером, подчеркнув, что доверяет руководителю венгерского правительства Виктору Орбану.

К слову, ранее было объявлено о сюрпризе, который ожидается на саммите Россия-США.