Напряжение на международной арене возрастает с каждым днем

В Америке признали – на новое российское оружие у Вашингтона нет достойного ответа. На данный момент американцы не располагают средствами, способными противостоять новой российской ракете "Буревестник". С таким болезненным для Штатов признанием выступил экс-работник Пентагона Дуглас Макгрегор.



Отставной американский полковник отметил, что появление этого оружия у нашей страны стало для вашингтонской администрации тревожным сигналом, ведь прямых аналогов у США нет. Эксперт констатировал, что американская оборонная система ослабла за последние годы, и страна оказалась уязвимой перед новыми угрозами.

"У россиян теперь в арсенале есть новое оружие, на которое у нас нет ответа, кроме взаимного уничтожения", – пожаловался американец.

Он добавил, что возможности противовоздушной обороны США ограничены, и перехватить ракету с дальностью свыше восьми тысяч миль сегодня фактически невозможно. Такая ситуация вынуждает американское руководство действовать осторожно, чтобы не довести противостояние до фатальной черты.

Ранее российский главнокомандующий Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатого "Буревестника" с ядерной энергоустановкой и объявил, что он полностью готов к использованию.

К слову, ранее в Штатах сделали громкое заявление о российских территориях.