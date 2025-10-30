Курс рубля
В Америке признали – на новое российское оружие у Вашингтона нет достойного ответа. На данный момент американцы не располагают средствами, способными противостоять новой российской ракете "Буревестник". С таким болезненным для Штатов признанием выступил экс-работник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Отставной американский полковник отметил, что появление этого оружия у нашей страны стало для вашингтонской администрации тревожным сигналом, ведь прямых аналогов у США нет. Эксперт констатировал, что американская оборонная система ослабла за последние годы, и страна оказалась уязвимой перед новыми угрозами.
"У россиян теперь в арсенале есть новое оружие, на которое у нас нет ответа, кроме взаимного уничтожения", – пожаловался американец.
Он добавил, что возможности противовоздушной обороны США ограничены, и перехватить ракету с дальностью свыше восьми тысяч миль сегодня фактически невозможно. Такая ситуация вынуждает американское руководство действовать осторожно, чтобы не довести противостояние до фатальной черты.
Ранее российский главнокомандующий Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатого "Буревестника" с ядерной энергоустановкой и объявил, что он полностью готов к использованию.
