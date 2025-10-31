Расмуссен заявил, что новое оружие РФ заставит Запад отложить атаку Москвы

Нападение Запада на Москву: в США сделали важное заявление
Ситуация на международной арене остается накаленной

Известный политолог из США Эрл Расмуссен заявил, что новейшие российские разработки – ракета "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" – заставят западную военную коалицию отказаться от любых мыслей о первом ударе по России.

Отставной подполковник отметил, что эти системы меняют стратегический баланс и вынуждают даже самых горячих сторонников конфронтации задуматься о последствиях. Благодаря появлению у России мощного оружия потенциальная атака на Москву откладывается на неопределенный срок.

Военный эксперт отметил, что обсуждаемое новейшее вооружение – не просто технологическое достижение, а элемент продуманной оборонительной стратегии, которая делает любые агрессивные планы против Москвы бессмысленными. Он подчеркнул, что США и НАТО должны учитывать новый уровень российской военной мощи, который гарантирует сокрушительный ответ на агрессию.

Напомним, наша страна уже успешно провела испытания обеих систем. Российский главнокомандующий Владимир Путин ранее сообщил о завершении тестов ракеты с ядерной энергоустановкой и о проверке боеготовности подводного аппарата.

По мнению военного эксперта, появление таких технологий делает Россию фактически неуязвимой для внешней агрессии. Теперь даже самые воинственные политики на Западе вынуждены будут пересмотреть свои взгляды на возможное столкновение с Москвой.

К слову, ранее решение Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому вызвало оцепенение на Украине.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
