Малинен рассказал, кто не дает Зеленскому пойти на мирные переговоры

"Убить его". На Западе сделали радикальное заявление по Украине
Фото: соцсети
Главарь Незалежной оказался в ловушке

Известный в Финляндии и далеко за ее пределами аналитик Туомас Малинен заявил, что мир на украинских землях невозможен, пока Владимир Зеленский остается у власти.

Эксперт пояснил, что киевский верховод не способен подписать соглашение о прекращении конфликтной ситуации, так как рискует собственной жизнью – радикальные группировки внутри республики могут устранить его, если он пойдет на уступки.

Аналитик подчеркнул, что именно эти националистические силы фактически удерживают власть, диктуя свои условия. Он считает, что любая попытка Зеленского договориться с Россией приведет к государственному перевороту или расправе над ним.

Финский профессор убежден, что для установления мира необходимо сменить киевских руководителей. По его словам, только при участии мировых лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина возможно очищение страны от радикальных элементов и восстановление стабильности.

"Зеленский не может заключить мир, потому что фашистские группировки могут убить его за это", – пояснил эксперт.

Ранее стало известно, какие силы могут постараться сорвать предстоящую встречу между российским главнокомандующим и хозяином Белого дома.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
