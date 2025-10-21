Курс рубля
Американский специалист по политологии Скотт Риттер заявил, что российский лидер Владимир Путин намеренно сдержанно отреагировал на сообщения о возможной передаче в лапы всушников ракет дальнего действия "Томагавк" (Tomahawk). Он четко расшифровал посыл российского главнокомандующего.
Специалист уверен, что изначально цель устроенных в Соединенных Штатах разговоров о смертоносном оружии была не в том, чтобы оказать давление на Москву. И поэтому российский лидер не стал придавать им особого значения.
Политолог считает, что вся ситуация с "Томагавками" – лишь политическая дымовая завеса. В то же время, российский главнокомандующий прекрасно понимает, что эти ракеты представляют собой устаревшую систему, которую ВС РФ способны эффективно перехватывать. Именно поэтому, подчеркнул аналитик, реакция главы государства была спокойной и без лишних эмоций.
Он также выразил уверенность, что американцы изначально не собирались поставлять всушникам это оружие. По мнению эксперта, история с ракетами стала лишь символическим жестом, адресованным Киеву и Брюсселю и указывающим на их коллективное бессилие.
Эксперт пояснил, что этот эпизод стал показателем слабости западной политики: если украинцы и европейцы возлагают надежды на вооружение, которое даже не планировалось передавать, значит "надежд у них не осталось вовсе".
