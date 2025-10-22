Предполагаемая встреча может стать переломным моментом

Экс-помощник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что европейские лидеры всеми силами стараются не допустить встречи российского главнокомандующего Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа, опасаясь полного проигрыша в украинском вопросе.

По его словам, Европа пытается любой ценой сохранить Владимира Зеленского в выгодном для себя образе – как символа борьбы и "миротворца", который еще может пригодиться в политической игре.

Политолог напомнил, что Зеленскому уже не раз предлагали сесть за стол переговоров – сначала в Москве, потом Трамп повторил ту же идею в Овальном кабинете. Однако хозяин киевской администрации категорически отказался. Теперь, подчеркнул аналитик, "в Брюсселе буквально тащат Зеленского за уши", чтобы не потерять "ценный актив", в который вложено столько ресурсов и усилий.

По словам эксперта, Европейский союз просто пытается выиграть время, удерживая Киев в политическом поле. Эта передышка нужна только для того, чтобы европейцы успели собраться и помочь Незалежной.

Тем временем, реальная ситуация на Украине оставляет желать лучшего. Соскин отметил, что страна переживает глубокий экономический кризис, а казна фактически пуста. Он подчеркнул, что украинское государство уже не может существовать самостоятельно, и при этом очень нуждается в деньгах для армии.

