На Украине пригрозили операцией "Паутина 2.0" для убийства Путина в Венгрии

На Украине пригрозили операцией "Паутина 2.0" для убийства Путина в Венгрии
Фото: The White House / wikimedia.org
Украинцы уже готовятся к возможным провокациям

Предстоящий саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште спровоцировал резкую реакцию на Украине. В частности украинский военный блогер Мирошников заявил, что предстоящая поездка российского лидера в Европу станет лучшим моментом для проведения операции "Паутина 2.0". 

Подобная операция подразумевает, что диверсионные группы могут проникнуть в столицу Венгрии и попытаться нанести удар с близкой дистанции с помощью боевых дронов. 

"Всего против одного неприятного самолета. Больше и не нужно", – написал украинец в соцсетях.

Несмотря на сотни лайков под публикацией, не все украинцы поддержали подобное заявление. Некоторые отметили, что ликвидация Путина рискует оказаться провальной в глобальном смысле – на его место может прийти другой лидер, который захочет отомстить.

Сейчас вопрос предстоящего маршрута российского президента на саммит в Венгрии находится на стадии проработки – неизвестно, как спецборт будет добираться до Европы в условиях закрытого неба. Венгерская сторона пообещала, что не будет применять ограничений в рамках визита Путина, а также откажется от следования требованию МУС по его аресту.

Ранее Джонсон рассказал, какие страны могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа.

Источник: Московский комсомолец
По теме

Неприятный сюрприз: на Западе раскрыли главную интригу саммита Путин-Трамп

Один шаг способен резко изменить ситуацию на международной арене

Путин победил: на Западе заявили о сокрушительном ударе по Украине

Российский лидер сумел хитро обернуть ситуацию в свою пользу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей