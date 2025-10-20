На Украине пригрозили операцией "Паутина 2.0" для убийства Путина в Венгрии

Курс рубля
Предстоящий саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште спровоцировал резкую реакцию на Украине. В частности украинский военный блогер Мирошников заявил, что предстоящая поездка российского лидера в Европу станет лучшим моментом для проведения операции "Паутина 2.0".
Подобная операция подразумевает, что диверсионные группы могут проникнуть в столицу Венгрии и попытаться нанести удар с близкой дистанции с помощью боевых дронов.
"Всего против одного неприятного самолета. Больше и не нужно", – написал украинец в соцсетях.
Несмотря на сотни лайков под публикацией, не все украинцы поддержали подобное заявление. Некоторые отметили, что ликвидация Путина рискует оказаться провальной в глобальном смысле – на его место может прийти другой лидер, который захочет отомстить.
Сейчас вопрос предстоящего маршрута российского президента на саммит в Венгрии находится на стадии проработки – неизвестно, как спецборт будет добираться до Европы в условиях закрытого неба. Венгерская сторона пообещала, что не будет применять ограничений в рамках визита Путина, а также откажется от следования требованию МУС по его аресту.
