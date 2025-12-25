Политолог заявил, что Долина вернула квартиру благодаря своей "крыше"

Певица могла добиться вопиющих решений в судах благодаря покровительству

Суды могли встать на сторону Ларисы Долиной в споре по квартире с Полиной Лурье, находясь под давлением, полагает политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Суд мог принять одну из сторон, отметил он, однако решение, вынесенное в пользу певицы, противоречило самой логике.

Гращенков отметил, что инстанция могла вынести решение о двусторонней реституции: вернуть средства покупателю, а товар – собственнику. Однако в итоге было принято решение об односторонней реституции. Идти на такие риски и принимать столь вопиющее решение, считает эксперт, можно было только находясь под давлением.

"И, очевидно, давление было серьезное. Поэтому, безусловно, какая-то крыша была", – высказался эксперт.

Гращенков напомнил об одном фрагменте из передачи "Сто вопросов взрослому". Там Долина говорит, что ГАИ якобы не вправе останавливать ее автомобиль – потому что нельзя.

Политолог подчеркивает, что необходимо видеть разницу во влиянии и покровительстве Долиной. Сама певица не может приехать в суд и потребовать вынести нужное решение. Это необходимо делать по звонку – действует "телефонное право". Кто-то вышестоящий мог позвонить судье, и последний не мог ему отказать.

"Хотя еще посмотрим, как сложится судьба этих судей", – подытожил Геращенков.

"Крышей" Полины Лурье, добавил он, стало общественное мнение. Люди не любят элиту – и право собственности осталось за Лурье.