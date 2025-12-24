Стали известны подробности состояния Долиной после скандала

"Плачет каждую ночь": всплыли подробности состояния Долиной
Лариса Долина. Кадр: соцсети
Сама артистка предпочитает не распространяться о своих чувствах

В жизни Ларисы Долиной продолжается тяжелый период, и, как утверждают люди из ее окружения, переживает его певица крайне болезненно. Популярный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что скандал с квартирой сильно ударил по эмоциональному состоянию народной артистки и лишил ее покоя.

По его словам, исполнительница хита "Погода в доме" тяжело переносит произошедшее и до сих пор не может принять решение Верховного суда, по которому спорная квартира осталась за покупательницей Полиной Лурье.

Оказалось, что ситуация выбила певицу из колеи настолько, что ночами она не может сдерживать слез. При этом эксперт по звездной тусовке отметил, что артистка не собирается сдаваться и намерена добиваться пересмотра дела в апелляционной инстанции.

"Лариса Александровна безумно переживает (…) Она плачет каждую ночь", – сообщил он.

Несмотря на внутреннее напряжение, артистка не спешит уходить со сцены. У нее запланирован плотный график новогодних выступлений, которые должны помочь стабилизировать финансовое положение. Продюсер звезду жалеет: он подчеркнул, что считает певицу сильным и волевым человеком, способным выдержать даже такие удары судьбы.

К слову, ранее стало известно о крупном позоре Долиной в Москве.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

"Гораздо хуже": лидер Италии сделала зловещий прогноз на 2026 год

Премьер-министр решила не приукрашивать ситуацию

SC: Зеленский создаст из выделенных 90 млрд евро "резервный фонд" для побега

Президенту Украины нужно перестраховаться и откупиться деньгами, когда "придет время"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей