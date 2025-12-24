Стали известны подробности состояния Долиной после скандала

Сама артистка предпочитает не распространяться о своих чувствах

В жизни Ларисы Долиной продолжается тяжелый период, и, как утверждают люди из ее окружения, переживает его певица крайне болезненно. Популярный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что скандал с квартирой сильно ударил по эмоциональному состоянию народной артистки и лишил ее покоя.

По его словам, исполнительница хита "Погода в доме" тяжело переносит произошедшее и до сих пор не может принять решение Верховного суда, по которому спорная квартира осталась за покупательницей Полиной Лурье.

Оказалось, что ситуация выбила певицу из колеи настолько, что ночами она не может сдерживать слез. При этом эксперт по звездной тусовке отметил, что артистка не собирается сдаваться и намерена добиваться пересмотра дела в апелляционной инстанции.

"Лариса Александровна безумно переживает (…) Она плачет каждую ночь", – сообщил он.

Несмотря на внутреннее напряжение, артистка не спешит уходить со сцены. У нее запланирован плотный график новогодних выступлений, которые должны помочь стабилизировать финансовое положение. Продюсер звезду жалеет: он подчеркнул, что считает певицу сильным и волевым человеком, способным выдержать даже такие удары судьбы.

