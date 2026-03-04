Алферова публично подколола Бероева после развода: "Мне брюнеты не нравятся"

Егор Бероев и Ксения Алферова. Фото: АГН Москва
Актриса рассказала, что вдруг поняла в своих предпочтениях в выборе мужчины

Ксения Алферова так и не смогла досмотреть спектакль со звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом. Тот презентовал в Москве моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула" – постановка была на турецком с субтитрами. Однако российская актриса покинула зал, не дождавшись завершения представления.

Алферова решила сходить на мероприятие с подругой. И теперь она очень стыдится, что ушла раньше времени – корит себя за "невоспитанность". Однако признается: терпение вышло.

Ксения не считает себя поклонницей турецких сериалов – актриса говорит, что идти на моноспектакль стоило бы ее маме, которая их любит. Билеты оказались дорогостоящими, а зал был полон красивых женщин.

Переводил тексты, считает Ксения, явно ИИ. Он же и ставил спектакль, по ее мнению – и даже кумиру тысяч женщин, говорит киноактриса, требуется режиссер.

"Эх, пришлось, налюбовавшись на всеобщего любимца женщин, сбежать. А жаль", – делится Ксения.

Затем актриса, не удержавшись, решила вдруг подколоть бывшего супруга Егора Бероева.

"А еще, по секрету, между нами, девочками, я поняла, что мне брюнеты не нравятся! Но к Бураку это не относится!" – поиронизировала Алферова.

Егор недавно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Торжество было закрытым и состоялось в феврале 2026-го, о чем мы писали ранее.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
