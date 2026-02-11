СМИ выяснили, как Бероев поделил имущество с Алферовой после развода

Курс рубля
Егор Бероев и Ксения Алферова, как ранее выяснилось, расстались еще в 2022 году. Однако официально, пишет "Комсомолка", развод был оформлен только спустя три года – когда дочери Евдокии исполнилось 18 лет.
После развода актриса осталась в загородом доме семьи, в 15 км от МКАД. Большой дом был построен по индивидуальному проекту – семья любила проводить там основную часть времени и выезжала в столицу на работу или по делам.
У Егора остался давно построенный дом в Костромской области. Последние годы он занимался там строительством еще одной недвижимости – для Влада Саноцкого, спортсмена и победителя олимпиад с ментальной формой инвалидности.
В 2018 году Влад потерял маму, и Ксения Алферова стала его официальным попечителем – чтобы того не отправили в ПНИ. У 42-летнего Влада есть своя квартира, а небольшой дом актер для него построил, чтобы он смог приезжать туда по выходным.
У бывшей пары осталось общее дело: они оба – соучредители одного благотворительного фонда для людей с особенностями развития.
Не так давно выяснилось, что Ксения, устав от разговоров об их раскрытом разводе с Бероевым и постоянных обсуждений, решила покинуть столицу – актриса приходит в себя в горах.
