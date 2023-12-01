"Друзья отвернулись": как отреагировало окружение Бероева на его поддержку СВО

Фильмы, концерты, фонд: что сейчас происходит в жизни актера

Егор Бероев стал знаменитым после киноленты "Турецкий гамбит". С тех пор его фильмография пополнилась более чем на 60 ролей. Чем сейчас живет популярный актер?

В феврале прошлого года Егор Бероев открыто поддержал спецоперацию на Украине. Это сильно проредило его окружение, потому что многие из тех, с кем общался и дружил Бероев, отдалились. Хотя сам Егор рассказывал, что чистка окружения началась задолго до СВО, когда он поддержал добровольную вакцинацию. Так что для актера мало что изменилось.



"Ушли инвесторы, которые не захотели финансировать фонд. А мы не стали идти на компромиссы", – отметил он.

Артист показал себя настоящим патриотом: мысли об отъезде из России у него даже не зародилось. В то время как многие коллеги по ремеслу эмигрировали и перебирались в Соединенные штаты, в Испанию, в Грузию и другие страны, Егор Бероев понимал, что несет ответственность перед земляками и перед Россией. Он даже представить не мог, что может отказаться от страны.

"Но другие не просто это представили, но и сделали выбор", – заключил актер.

Егор Бероев возглавляет благотворительный фонд "Я есть!", и не раз помогал нашим бойцам на передовой. Например, покупал "буханки" – самые удобные для боевых действий машины. В апреле, поехав с коллегами на Донбасс, актер попал под обстрел в Донецке. Их спасла охрана, заставив лечь на асфальт. Позже, в июне, Егор Бероев участвовал в концерте "Вещая правда Победы", состоявшемся в годовщину начала войны. В июле Бероев ездил на запад Крыма, чтобы посетить фестиваль корометражных фильмов в селе Оленевка.

Он считает, что задача каждого россиянина сейчас – на местах делать все возможное. Даже если это что-то скромное: навестить раненых в госпиталях, передать посылку, зайти к родителям тех, кто на передовой.

Ранее секрет брака с Егором Бероевым раскрыла его жена, актриса Ксения Алферова.

