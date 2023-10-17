Осудивший спецоперацию Виторган вернулся на заработки в Россию

Осудивший спецоперацию Виторган вернулся на заработки в Россию
Максим Виторган. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист предлагает билеты на спектакль

Известный российский актер театра и кино Максим Виторган негативно воспринял решение главы государства о начале специальной военной операции на Украине. В социальных сетях он выставил черный квадрат, намекая на траур. Однако пацифистская позиция звезды сошла на нет после того, как между Израилем и Палестиной обострился исторический конфликт.

Решение премьер-министра Беньямина Нетаньяху, объявившего в стране состояние войны и в ответ на действие боевиков ХАМАС приказавшего бомбить весь Сектор Газа, бывшего мужа Ксении Собчак, видимо, никак не смутило. Он однозначно поддержал Израиль.

Меж тем, старший наследник актера может быть призван в израильскую армию, потому что успел пройти службу и на фактической, и на исторической родине. Сам Максим Виторган, будучи этническим евреем, успел сбежать на Святую землю на фоне СВО.

Долгое время публика спорила, остался артист в Израиле или вернулся в Россию. Как оказалось, все же вернулся, чтобы успешно зарабатывать деньги в стране, которую планомерно критикует в соцсетях. Возможно, за границей Максим Виторган абсолютно не востребован, как и его коллега Анатолий Белый, чьи выступления постоянно отменяют.

Насколько хорошо идут дела актера в России, пока непонятно. Одно очевидно точно – ему приходится предлагать билеты на свои спектакли через свои же социальные сети.

Скриншот: соцсети

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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