Обруганный в России Виторган нелестно высказался о патриоте SHAMAN

Обруганный в России Виторган нелестно высказался о патриоте SHAMAN
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Актер нахамил певцу

После начала специальной военной операции отечественные звезды разделились на два условных лагеря. Абсолютное большинство артистов, так или иначе, поддержали решение главы государства, а часть из них лично отправились в новые регионы России, чтобы выступить перед армией и народом. К ним относится, например, певец SHAMAN.

Актер театра и кино Максим Виторган, напротив, присоединился к той небольшой части известных личностей, которые высказались против СВО. Меж тем, звезда продолжается сниматься в России и неплохо зарабатывает. Правда, более патриотичный коллега не дает ему покоя.

"SHAMAN, думаю, выбил аудиторию Стаса Михайлова", – заявил Максим Виторган.

Почему актер решил так нелестно высказаться о музыканте в социальных сетях, остается загадкой. В целом, он прошелся по многим аспектам отечественной культуры. Бывший муж Ксении Собчак также подчеркнул, что "с фильмами и сериалами пока все плохо".

SHAMAN, к слову, неоднократно заявлял в интервью, что спокойно воспринимает критику в свой адрес. И это не удивительно, ведь сегодня Ярослав Дронов – один из самых востребованных певцов России с многомиллионной аудиторией.

В то же время Максима Виторгана совсем недавно "отменили" в кино, заменив кадры с актером на компьютерную графику, кстати, не самую удачную.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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