Артист шокировал публику

Актер театра и кино, телеведущий Максим Виторган, похоже, уже привык вляпываться во всевозможные скандалы, делая неоднозначные политические заявления. К примеру, он оказался одним из первых, кто демонстративно выступил против решения главы государства начать специальную военную операцию на Украине.

Максим Виторган последовал примеру коллег по цеху и выставил в социальных сетях черный квадрат, как бы намекая на траур. Естественно, пока преступный киевский режим обстреливал мирных жителей Донбасса, ни в каком трауре актер не пребывал.

Так или иначе, он даже решил покинуть Россию. Злые языки утверждали, будто бы бывший муж не менее скандальной журналистки Ксении Собчак осознавался в Израиле, как и некоторые другие беглые звезды.

Меж тем, Максим Виторган вернулся на родину, хоть и подвергся жесткой критике патриотично настроенных граждан за плевок в сторону России. Сейчас он занят сразу в нескольких творческих проектах.

Примечательно, что негативное отношение россиян к политическим заявлениям артиста так и не стало для него уроком. Актер вновь шокировал публику полунамеком. Он разместил в соцсетях фото книги "Пропаганда" с неоднозначной подписью:

"Как именно нас имеют. Все по полочкам".

Ранее известный российский рок-музыкант Рома Зверь изменил свое негативное отношение к СВО и отправился на передовую, чтобы поддержать российских солдат.