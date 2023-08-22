"Нас имеют": плюнувший на Россию Виторган вляпался в очередной скандал

"Нас имеют": плюнувший на Россию Виторган вляпался в очередной скандал
Максим Виторган. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист шокировал публику

Актер театра и кино, телеведущий Максим Виторган, похоже, уже привык вляпываться во всевозможные скандалы, делая неоднозначные политические заявления. К примеру, он оказался одним из первых, кто демонстративно выступил против решения главы государства начать специальную военную операцию на Украине.

Максим Виторган последовал примеру коллег по цеху и выставил в социальных сетях черный квадрат, как бы намекая на траур. Естественно, пока преступный киевский режим обстреливал мирных жителей Донбасса, ни в каком трауре актер не пребывал.

Так или иначе, он даже решил покинуть Россию. Злые языки утверждали, будто бы бывший муж не менее скандальной журналистки Ксении Собчак осознавался в Израиле, как и некоторые другие беглые звезды.

Меж тем, Максим Виторган вернулся на родину, хоть и подвергся жесткой критике патриотично настроенных граждан за плевок в сторону России. Сейчас он занят сразу в нескольких творческих проектах.

Скриншот: mvitorgan

Примечательно, что негативное отношение россиян к политическим заявлениям артиста так и не стало для него уроком. Актер вновь шокировал публику полунамеком. Он разместил в соцсетях фото книги "Пропаганда" с неоднозначной подписью:

"Как именно нас имеют. Все по полочкам".

Ранее известный российский рок-музыкант Рома Зверь изменил свое негативное отношение к СВО и отправился на передовую, чтобы поддержать российских солдат.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Выступавший против СВО солист группы "Звери" уехал на передовую

Артист поддержал бойцов на Донбассе

Навка показала редкое фото маленькой дочери Пескова

Девочка как две капли похожа на папу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей