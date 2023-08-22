Выставившая флаг Украины Дайнеко уехала в Крым

Певица решила отдохнуть

Популярная российская певица Виктория Дайнеко за годы активной карьеры добилась больших высот и заработала любовь миллионов поклонников. Артистку ценят и за профессиональные качества, и твердую патриотическую позицию.

После начала специальной военной операции Виктория Дайнеко четко заявила, что поддерживает российскую армию. Правда, свобода слова певицы пришлась не по вкусу преступному киевскому режиму, поэтому она попала в санкционный список Украины.

Позже и Канада поддержала ограничения против исполнительницы, посчитав ее пропагандисткой. Так или иначе, победительница пятого сезона шоу "Фабрика звезд" твердо стояла на своей позиции, пока не оказалась в эпицентре громкого скандала.

Не так давно Виктория Дайнеко отправилась на отдых в Стамбул, где заказала экскурсию. Она поблагодарила гида в социальных сетях и оставила ссылку на него. Однако на аватарке мужчины красовался украинский флаг, что фанаты патриотки оценили крайне негативно.

Возможно, певица попросту не обратила внимание на эту деталь. В любом случае она не стала отказываться от своих взглядов и на сей раз отправилась отдыхать в Крым. Певица порадовала подписчиков фотографиями из российского региона.

"Первый раз была в Судаке", – написала Виктория Дайнеко.

Ранее лидер группы "Звери" Роман Билык отправился на Донбасс, чтобы поддержать российскую армию.