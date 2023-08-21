Какие украинские артисты поддержали Россию

Какие украинские артисты поддержали Россию
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ани Лорак возвращается в эфир

Некоторые отечественные звезды, долгие года зарабатывающие многомиллионные состояния на россиянах, после начала специальной военный операции сбежали из страны и принялись набирать очки, делая русофобские заявления. Их флагманом стали Алла Пугачева и ее муж-иноагент.

Напротив, часть украинских артистов не захотела иметь ничего общего с преступным киевским режимом и поддержала нашу страну. К примеру, в российский эфир возвращается народная артистка Украины Ани Лорак, которая в свое время представляла Незалежную на музыкальном конкурсе "Евровидение".

Ани Лорак станет новой наставницей на шоу "Ты – супер!" на НТВ. Кресла членов жюри на проекте также займут композитор Игорь Крутой, певцы Алексей Воробьев и Люся Чеботина. Кстати, украинская звезда ранее опровергла заявления, мол она спонсирует ВСУ.

"Я музыкант, а не политик", – писала Ани Лорак в соцсетях.

Кроме того, в России остается украинская певица Анна Asti. Она постоянно подвергается критике со стороны земляков за нежелание заявлять о поддержке ВСУ.

Уроженка Киева Наташа Королева даже разошлась с любимой мамой в политических взглядах. Пока Людмила Порывай из США болеет за Украину, заслуженная артистка России остается верной стране, в которой добилась больших карьерных высот.

Источник: NEWS.RU ✓ Надежный источник
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