Отменят или нет: решена судьба грандиозного концерта Лорак в Москве

Артистка очень хочет выступить для россиян

Каролина Куек, или Ани Лорак намерена и дальше давать концерты в России после слухов о спонсировании ВСУ, и ей здесь никто не мешает. Как стало известно, 27 сентября в день своего рождения певица выйдет на сцену Крокус Сити Холла. Многих фанатов удивило такое положение дел, ведь некоторые уже стали считать ее врагом.

Изначально ходили слухи, что выступление могут отменить. Украинцы заявляли, что знаменитость хочет провернуть хитрый план – собрать с россиян деньги, которые потом отправит на родину. Позволять такое ей никто не хотел. Однако позже стало известно, что никто предпринимать мер по этому поводу не будет.

Представитель концертного зала заявил, что все будет без изменений. По его словам, концерт Ани Лорак состоится "согласно расписанию" в Москве.

"Информации об отмене или переносе не поступало", – отметил представитель Крокус Сити Холла.

Выходит, что обиравшая помощь для ВСУ певица Ани Лорак возвращается на российское телевидение и в целом в шоу-бизнес. После отмены ряда концертов в России артистка решила изменить свою позицию ради карьеры. Очевидно, что отказываться от работы в России ей невыгодно, и повторять ошибки Светланы Лободы она не будет.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что украинцы сорвали концерт Ани Лорак в Турции. Руководство отеля Nirvana приняло решение отменить концерт певицы. Знаменитость должна была выступить в концертном зале The Cosmos Theatre, но в результате пускать на сцену ее не захотели.