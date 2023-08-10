Вцепившуюся в украинский флаг Ахеджакову отправили лечиться к психиатру

Вцепившуюся в украинский флаг Ахеджакову отправили лечиться к психиатру
Лия Ахеджакова. Фото: Sergey Petrov/news.ru/ globallookpress.com
Состояние актрисы тревожит фанатов

Советская актриса Лия Ахеджакова после начала СВО отвернулась от России и к удивлению многих бывших поклонников наговорила гадостей с три короба в адрес той страны, которая дала ей все – славу, деньги, поклонников, имя в кино. 

В последнее время складывается ощущение, что Ахеджакова на старости лет и вовсе потеряла всякое чувство меры и приличия, что россияне списывают на преклонный возраст и объяснимые изменения психики. 

Недавно Лия Ахеджакова вновь шокировала публику своей очередной выходкой. Во время выступления ее чуть ли не под белы рученьки вывели на сцену, обернутую в украинский флаг. Сама Лия Ахеджакова в это время блаженно улыбалась. Сложно сказать, отдает ли она себе отчет в такие моменты, но странное поведение было заметно всем.

Напомним, в России 85-летняя народная артистка лишилась всякого заработка за свои скандальные высказывания, так как стала откровенной русофобкой. Теперь актриса живет за границей и редко дает концерты в малых залах. 

Судя по всему, вдали от родины и под влиянием беспощадной обработки мозгов несчастная женщина окончательно слетела с катушек. Такое мнение выразил бывший депутат Роман Худяков. 

"Ее никто не лечит, а состояние прогрессирует… Конечно, было бы хорошо, чтобы ею тоже занялись в Европе врачи-психиатры", – написал экс-парламентарий в своем телеграм-канале. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Лию Ахеджакову призвали признать иноагентом

Источник: Роман Худяков ✓ Надежный источник
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