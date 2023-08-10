Вцепившуюся в украинский флаг Ахеджакову отправили лечиться к психиатру

Состояние актрисы тревожит фанатов

Советская актриса Лия Ахеджакова после начала СВО отвернулась от России и к удивлению многих бывших поклонников наговорила гадостей с три короба в адрес той страны, которая дала ей все – славу, деньги, поклонников, имя в кино.

В последнее время складывается ощущение, что Ахеджакова на старости лет и вовсе потеряла всякое чувство меры и приличия, что россияне списывают на преклонный возраст и объяснимые изменения психики.

Недавно Лия Ахеджакова вновь шокировала публику своей очередной выходкой. Во время выступления ее чуть ли не под белы рученьки вывели на сцену, обернутую в украинский флаг. Сама Лия Ахеджакова в это время блаженно улыбалась. Сложно сказать, отдает ли она себе отчет в такие моменты, но странное поведение было заметно всем.

Напомним, в России 85-летняя народная артистка лишилась всякого заработка за свои скандальные высказывания, так как стала откровенной русофобкой. Теперь актриса живет за границей и редко дает концерты в малых залах.

Судя по всему, вдали от родины и под влиянием беспощадной обработки мозгов несчастная женщина окончательно слетела с катушек. Такое мнение выразил бывший депутат Роман Худяков.

"Ее никто не лечит, а состояние прогрессирует… Конечно, было бы хорошо, чтобы ею тоже занялись в Европе врачи-психиатры", – написал экс-парламентарий в своем телеграм-канале.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Лию Ахеджакову призвали признать иноагентом.