"Надо с уважением относиться": Раймонд Паулс резко ответил русофобам в Латвии

"Надо с уважением относиться": Раймонд Паулс резко ответил русофобам в Латвии
Раймонд Паулс. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Композитор встал на защиту русского языка

В марте правительство России утвердило перечень недружественных стран, в котором среди прочих оказалась и Латвия. Неудивительно, ведь там продолжают усиливать политику ненависти не только в адрес нашего государства, но и собственных русскоязычных граждан. Местные политики требуют ввести запрет на использование русского языка в стране на законодательном уровне.

Как выяснилось, эту инициативу не одобряют не только простые местные жители, но и публичные личности. Среди тех, кто не доволен столь кардинальными мерами, оказался советский и латвийский композитор Раймонд Паулс. В разговоре с журналистами музыкальный деятель резко ответил русофобам, заверив, что запрещать русский язык в Латвии нельзя. Он напомнил, что для кого-то он все остается родным. 

"К языкам надо с уважением относиться. Это наше богатство", – сказал композитор.

По его мнению, знание многих языков – это хорошо. И русский должен быть в списке тех, которые нужно изучать. Раймонд Паулс уверен, что человек сам должен выбирать, на каком языке ему выражаться.

Напомним, что недавно прославленный композитор потерял жену. Ранее "Утро.ру" рассказывало, как супругу Раймонда Паулса пыталась спасти Алла Пугачева. 

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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