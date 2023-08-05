Видела ее последней: как Пугачева пыталась спасти жену Раймонда Паулса

Видела ее последней: как Пугачева пыталась спасти жену Раймонда Паулса
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Медики не смогли спасти несчастную

Сегодня как те, кто имеет хоть какое-то отношение к миру музыки, так и те, кто являются ценителями таланта композитора Раймонда Паулса, скорбят вместе с ним. Накануне он потерял свою единственную жену, с которой они прожили вместе 61 год.

Скончалась она во время операции на ноге, боль в которой мешала ей как полноценно жить, так и передвигаться. Предыдущее вмешательство прошло год назад, но восстановиться после него пожилая женщина так и не сумела. Как результат – упала 2 августа, чем заставила пришедшую в гости Примадонну заволноваться.

Да, по стечению обстоятельств, именно в тот роковой день Алла Пугачева посетила дом Раймонда Паулса и настояла на вызове скорой для его супруги. Уже через пару часов врачи начали операцию, во время которой сердце 84-летней женщины остановилось...

Получается, что Алла видела Лану последней. А встреча жены Паулса с Пугачевой стала для жены композитора фатальной. Ведь в Сети некоторые комментаторы уже успели обвинить новоявленную гражданку Израиля в том, что именно с ее подачи усопшая и оказалась на операционном столе.

"Может быть задержалась бы дома на денек, попозже бы поехала в больницу и была бы жива", "Не приехала бы пугачиха со своими советами, жила бы дальше", "Одни неприятности окружению несет", – набросились в Сети на давшую Раймонду Паулсу совет Аллу Пугачеву (Орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.).

К слову, неудачно закончился и фестиваль Лаймы Вайкуле, на котором Алла Пугачева должна была стать главной звездой. Продано было не так много билетов, как рассчитывала жительница Латвии, а жена иноагента и вовсе выступать отказалась, чем, должно быть, сильно расстроила товарку. Как иначе объяснить то, что Вайкуле выставила Пугачеву посмешищем в Сети.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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