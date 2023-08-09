Ахеджаковой решили отомстить в России за выходку с украинским флагом

Ахеджаковой решили отомстить в России за выходку с украинским флагом
Лия Ахеджакова. Фото: Sergey Petrov/news.ru/ globallookpress.com
Актрису могут признать иноагентом

После начала СВО актриса Лия Ахеджакова заняла антироссийскую позицию и поддержала Украину. С тех пор звезда регулярно поливает грязью страну, которая дала ей все – деньги, славу, поклонников, и гастролирует перед русофобской публикой. 

Советская актриса была популярна и любима в России, но  в последнее время шаг за шагом идет по пути превращения из кумира миллионов в предательницу Родины. Ахеджакова публично призналась в приверженности западным "толерантным ценностям". 

27 июля в Ахеджакова появилась в немецком Бремене. Актриса вышла на сцену на прощальный поклон с украинским флагом в руке. В это время украинцы в зале аплодировали и улюлюкали ей, засыпали ее цветами и подарками и кричали "дякуемо" (в переводе с украинского языка "спасибо"). Кадры с выступления звезды фильма "Ирония судьбы" и "Служебного романа" попали в Сеть. 

  

Россиян взбесила выходка Лии Ахеджаковой. Впрочем, что ей еще остается делать, если в России она лишилась заработка и поклонников? Только гастролировать по европейским городам и поддерживать публично Украину. 

После такой выходки глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин решил отомстить Ахеджаковой и попросил Генпрокуратуру России повторно проверить действия актрисы на предмет дискредитации ВС РФ и признать ее иноагентом.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что новое заявление Лии Ахеджаковой о России вызвало скандал. Ее призвали лишить госнаград и признать иноагентом. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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