Ахеджаковой решили отомстить в России за выходку с украинским флагом

Актрису могут признать иноагентом

После начала СВО актриса Лия Ахеджакова заняла антироссийскую позицию и поддержала Украину. С тех пор звезда регулярно поливает грязью страну, которая дала ей все – деньги, славу, поклонников, и гастролирует перед русофобской публикой.

Советская актриса была популярна и любима в России, но в последнее время шаг за шагом идет по пути превращения из кумира миллионов в предательницу Родины. Ахеджакова публично призналась в приверженности западным "толерантным ценностям".

27 июля в Ахеджакова появилась в немецком Бремене. Актриса вышла на сцену на прощальный поклон с украинским флагом в руке. В это время украинцы в зале аплодировали и улюлюкали ей, засыпали ее цветами и подарками и кричали "дякуемо" (в переводе с украинского языка "спасибо"). Кадры с выступления звезды фильма "Ирония судьбы" и "Служебного романа" попали в Сеть.





Россиян взбесила выходка Лии Ахеджаковой. Впрочем, что ей еще остается делать, если в России она лишилась заработка и поклонников? Только гастролировать по европейским городам и поддерживать публично Украину.

После такой выходки глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин решил отомстить Ахеджаковой и попросил Генпрокуратуру России повторно проверить действия актрисы на предмет дискредитации ВС РФ и признать ее иноагентом.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что новое заявление Лии Ахеджаковой о России вызвало скандал. Ее призвали лишить госнаград и признать иноагентом.