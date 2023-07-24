"Из ума выжила": новое заявление Ахеджаковой о России обернулось скандалом

"Из ума выжила": новое заявление Ахеджаковой о России обернулось скандалом
Лия Ахеджакова. Фото: Sergey Petrov/news.ru/www.globallookpress.com
Актрису опять критикуют за длинный язык

Звезда "Служебного романа" когда-то была одной из самых любимых у россиян актрис. Однако недавно публика в ней разочаровалась, а всему виной заявления о стране, подарившей ей славу. Лия Ахеджакова публиковала скандальные посты в соцсетях, а также высказывалась против СВО, что не на шутку разозлило ее соотечественников. 

Обернулось все это для артистки проблемами. Во-первых, ее просили признать иноагентом и лишить государственных наград. А, во-вторых, она покинула театр "Современник", после того, как публика стала жаловаться на присутствие актрисы в спектаклях. Отчаявшаяся звезда решила устроить свою жизнь за границей, но гастроли там оказались менее прибыльными. 

При этом высказываться о России Лия Ахеджакова, кажется, прекращать не собирается. На днях она сделала новое заявление, которое обернулось настоящим скандалом. Актриса решила раскритиковать принятый в стране закон о запрете на смену пола, а также встала на защиту людей нетрадиционной ориентации.

По ее мнению, это модное на Западе явление – не болезнь и не разврат, а "просто другая хромосома". В итоге на просторах Интернета звезду "Служебного романа" жестко раскритиковали – за защиту "извращенцев" и странные познания о генетике. 

"Из ума выжила. Вот пусть она там и лобзает эту "хромосому", нам тут этот Садом не нужен", – возмутились россияне.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, почему попытки Лии Ахеджаковой заработать в Европе потерпели крах.

Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник
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