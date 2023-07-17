Обнищала до нитки: попытки Ахеджаковой заработать в Европе потерпели крах

Обнищала до нитки: попытки Ахеджаковой заработать в Европе потерпели крах
Лия Ахеджакова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Звезда не знает, как прожить на чужбине на такие гроши

В 2023 году Лия Ахеджакова оставила в прошлом "Современник", лишившись в России работы – фактически, всего, что у нее оставалось. Отчаявшаяся артистка решила попытать счастья на чужбине, которая, однако, не предложила ей ничего, кроме каких-то смехотворных заработков. Гастроли за пределами России не оправдали себя.

Звезда "Служебного романа" начала гастроли с "Моего внука Вениамина", которым пыталась покорить немецкую публику – а затем выступила с тем же репертуаром в Испании, Чехии и даже на Кипре. Естественно, основной интерес выражала русскоязычная публика. Однако о полной посадке не шло и речи.

Впрочем, о полном крахе говорить пока рано. Осенью Лия Меджидовна выступит в Женеве в зале на 950 мест. Пока что выкупили лишь 40%. 85-летняя актриса уже сокрушается, что гастроли в ее годы – дело неподъемное. А публика тем временем выражает недоумение: для чего пытаться содрать с миру по копейке – практически в буквальном смысле.

А недавно мы рассказывали, сколько стоили билеты с выступлением Лии Ахеджаковой для публики в Германии. Актриса должна была выступить со своей труппой в четырех городах ФРГ. Ранее пранкерам доверчивая актриса сообщила, что гастролирует по городам Испании, а весь график расписан до конца 2023 года.

Источник: Киноафиша • Требует проверки
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