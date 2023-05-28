Раскрыт тайный заработок Ахеджаковой за границей

Раскрыт тайный заработок Ахеджаковой за границей
Лия Ахеджакова. Фото: Sergey Petrov/www.globallookpress.com
Актрисе есть, куда податься

84-летняя Лия Ахеджакова выдала себя. Звезда не стала сидеть на месте после увольнения из "Современника". Актриса решила организовать себе тур по Европе. В беседе с пранкерами, которые представились сотрудниками Барбары Брыльски, актриса сообщила, что ныне гастролирует в Испании – до конца года все концерты расписаны.

Вместе с тем Ахеджакова призналась, что ей неоднократно предлагали сменить страну проживания. Однако годы уже не те.

Актриса признается, что дома ей играть запрещено. Однако она будет на сцене Запада, "пока не закрыли железный занавес".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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