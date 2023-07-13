Ахеджакова сбежала в Европу после скандального увольнения

Осудившая СВО артистка нашла новый источник заработка

Актриса кино и театра Лия Ахеджакова примкнула к когорте тех, кто критиковал начало СВО. За свои слова она поплатилась рублем: разгневанные словами женщины россияне забросал письмами директора театра "Современник", из-за чего он остался буквально в безвыходной позиции.

Юрий Кравец был вынужден снять с показа спектакль "Игра в джин", главную роль в котором как раз и играла пожилая женщина. Ровно по этой причине Ахеджакова осталась без работы и несколько месяцев спустя уволилась по собственному желанию.

Однако, стало известно о том, что актриса вновь выходит на сцену театра. Правда, уже не на территории России. После скандального увольнения из "Современника" Лия Ахеджакова сбежала в Европу с гастролями.

Спектакль "Мой внук Вениамин" уже был показан жителям Кипра, Испании, Германии и Чехии. На сцене Лие Ахеджаковой компанию составляют российские артисты, в числе которых есть и Глеб Пускепалис (Сын покойного Сергея Пускепалиса – Прим. ред.).

Согласно афишам агрегаторов, в продаже на сегодняшний день есть билеты на спектакль с Лией Ажеджаковой, который в октябре 2023 года будет показываться жителям Германии. Труппа посетит 4 города, в каждом из которых даст по одному показу. Билеты на спектакль с Лией Ажеджаковой обойдутся тем, кто хочет вживую увидеть артистку, от 23 до 129 евро, что составляет на сегодня от 2 300 до 12 900 рублей.

