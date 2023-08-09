"2:0 всухую": как Меладзе разделался с трясущей украинским флагом Лободой

Ставшая не на ту дорожку знаменитость оказалась не у дел

После известных событий прошлого года многие знаменитости решили поиграть в политиков и вместо своей прямой обязанности – исполнения зажигательных песен начали выступать с громкими лозунгами и учить народ жизни. Как показывает практика, для многих такой подход обернулся весьма плачевным образом. В России артисты попали в опалу, а за рубежом никому не нужны. Среди неприкаянных певичек оказалась Светлана Лобода.



В свое время артистка сделала головокружительную карьеру за счет беспредельной любви российского зрителя. Однако никакой благодарности бывшая солистка нашумевшей музыкальной группы ВИА "Гра" не испытывает. Как только запахло жареным, Лобода открестилась от России и теперь слоняется по европейским странам. Впрочем, ее украинских земляков это не впечатлило, также как и организаторов концертов в других странах.



Сначала выступать на одной сцене с первичкой-активисткой отказался другой одиозный персонаж украинского шоу-бизнеса Андрей Данилко (Верка Сердючка). Из-за его решения Лободу не стали приглашать на фестиваль Вайкуле в Юрмале. После этого Светлана тоже решила показать характер – она отказалась петь на одной площадке с Валерием Меладзе в Кишиневе. В итоге организаторы сделали выбор в пользу грузинского исполнителя, а Лобода снова осталась не у дел.

"У Лободы реально 2:0 всухую. <…> Лободу отлободили, предпочли Меладзе", – с иронией отмечают в социальных сетях.

Буквально за несколько дней до этого Светлана угодила в громкий скандал – она нацепила на себя наряд цвета украинского флага и в таком странном виде тряслась на сцене.

