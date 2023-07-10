Фото Марины Александровой на фоне иностранного флага удивило народ

Актриса привлекла к себе всеобщее внимание

Знаменитая российская актриса Марина Александрова решила перезагрузиться и отправилась в отпуск. Артистка отдала предпочтение активному виду отдыха и проводит время в северной стране. При этом особое внимание публики было привлечено к заметно изменившемуся виду актрисы. В отпуске Марина решила отказаться от макияжа и ходит в простой теплой одежде.



На свежем ярком кадре Александрова позирует в удобной кофте и шапке. Роскошные волосы знаменитости спрятаны, на ее лице нет ни грамма макияжа. Впрочем, такой простой вид явно не смущает звездную артистку. На снимке видно, что Марина очень счастлива. В отпуске в Исландии знаменитости удалось воочию увидеть китов.





Артистка сфотографировалась на фоне флага Исландии и выложила яркие кадры в социальные сети. Александрова призналась, что ей достаточно сложно получить отпуск – большая загруженность востребованной артистки не дает отдыхать, когда хочется. Каждый выезд ей приходится долго согласовывать у режиссеров и продюсеров.





Поклонников знаменитости удивил выбор актрисы. Обычно звезды предпочитают проводить время в теплых странах. Однако Марина оказалась одной из тех, кому интереснее познавать новое. Судя по восторженному выражению лица звезды, этот отпуск запомнится ей надолго.

