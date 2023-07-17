Появление Арзамасовой в цветах украинского флага вызвало скандал

Появление Арзамасовой в цветах украинского флага вызвало скандал
Елизавета Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
От "Папиной дочки" такого не ожидали

В интернет-пространстве разгораются новые разборки. На этот раз внимание публики приковано к известной российской актрисе Елизавете Арзамасовой. Внезапное появление знаменитости в цветах флага соседнего государства очень удивило общественность.

Сейчас девушка прекрасно проводит время на теплом курорте. Знаменитость решила поделиться с поклонниками яркой летней фотографией. Однако выбор облачения для прогулки некоторым показался весьма своеобразным.

Актриса надела топик ярко-желтого цвета и зеленую юбку. Дополнили образ туфли синего цвета. На сочетание цветов майки и обуви обратили внимание бдительные поклонники. Как известно, именно сине-желтый цвет красуется на флаге Украины, с которой продолжается затяжной конфликт.

Фото: соцсети

Некоторым показалось, что Елизавета не случайно выбрала именно такие цвета. Очевидно, что сегодня любой человек внимательно следит за повесткой и вряд ли может нечаянно скомбинировать цвета флага соседнего государства.

"Очень любопытное сочетание цветов. Крайне интересное, я бы сказал", "Чем объясняется подобное сочетание?", "Удивительное дело. Это политическое высказывание, или как понимать?" – пишут обескураженные комментаторы.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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