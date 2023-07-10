Поскакавшей с украинским флагом Брежневой посоветовали забыть русские песни

Певицу разнесли за двойные стандарты

Последние 20 лет Вера Брежнева была очень популярна в России. Она даже заявляла, что не может назвать себя украинской певицей. Но после того, как бывшая участница группы "ВИА Гра" публично осудила спецоперацию ВС РФ в ее родной стране, россияне поспешили позабыть о блондинке.

Так что Брежнева решила стать в мире музыки просто Верой (вероятно, чтобы больше ее не ассоциировали с руководителем СССР) и запеть на родном языке. Певица даже записала несколько песен на украинском, но, судя по всему, большого успеха такие композиции ей не приносят. Недавно она вновь запела на русском, что было с ее стороны довольно опрометчиво.

Как отмечает "Царьград", в Сети украинцы распекли Веру Брежневу, скачущую с жевто-блакитным флагом по сцене, за исполнение песни "Любовь спасет мир", ведь, по их мнению, она заговорила на языке "оккупантов". Россияне тоже увидели в этом выступлении двойные стандарты. Дескать, если певица отрекается от всего русского, то зачем продолжат зарабатывать на русских песнях. В общем, 41-летняя артистка разозлила всех.

Ранее СМИ сообщали, что Вера Брежнева тайно зарабатывает в России. Артистка якобы прилетала в РФ, чтобы порадовать своим пением олигархов. За свое выступление певица получила 40 тысяч евро. Подробнее об этом писало "Утро.ру".