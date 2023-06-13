Поддерживающая ВСУ Брежнева спела для российского олигарха за хороший гонорар

Исполнительница тайно зарабатывает в России, пишут СМИ

Исполнительница Вера Брежнева, продолжающая вовсю поддерживать в Интернете украинскими флагами родную страну, неофициально приезжает в Россию на заработки – за 40 тысяч евро певица выступила у неких олигархов, пишут СМИ.

Местонахождение супруги Константина Меладзе ранее раскрыла латвийская звезда Лайма Вайкуле – та сообщила, что 41-летняя певица живет в Риге. Оказывается, те приходятся друг другу чуть ли не соседками. Скоро Брежнева даже выступит на фестивале, которая организовала сама Вайкуле.

К слову, концертные директоры сбежавших или поддерживающих Киев звезд продолжают рекламировать состоятельным россиянам услуги своих артистов. Не стала исключением и сама Вера – ее "концертщик" сообщил журналистам в телефонном звонке, что певица вполне открыта для закрытых вечеринок, которые устраивают богатые россияне. А ведь не так давно на концерте блондинка заявила зрителям, что перечисляет заработанные средства на нужды украинских войск.

Не так давно ходили слухи, что певица якобы уже успела бросить своего мужа-продюсера, покинув их общий уголок в Италии. Сама Брежнева не дает никаких комментариев. Однако многие заметили, что все публикации с ненаглядным в соцсетях загадочным образом исчезли.

Ранее телеканал "360" со ссылкой на медиа перечислил украинских актеров, примкнувшим к ВСУ после карьеры в России.