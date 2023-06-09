Брежнева бросила Меладзе и уехала из Италии

Артистка поселилась в Латвии

После отъезда из России Вера Брежнева перестала раскрывать подробности своей личной жизни. Ходили слухи, что артистка давно переживала трудности в отношениях с супругом Константином Меладзе и даже успела с ним расстаться. Однако подтверждения этого не было.

Несмотря на все домыслы, она поздравляла продюсера с днем рождения. Но это было единственной публикацией, посвященной мужу, за долгое время. Подробности личной жизни звезды случайно раскрыла Лайма Вайкуле, которая подтвердила, что Брежнева бросила Меладзе и покинула их уголок в Италии.

Прибалтийская певица говорит, что бывшая участница "Виа Гры" сейчас живет в Риге с ней по соседству. Она также отметила, что артистка выступит на ее фестивале, который будет собирать деньги на нужды Украины.

Некоторое время назад Вера оставляла в соцсетях проникновенный пост, в котором говорила, что как прежде жизнь ее больше не будет складываться. На этом фоне многие подумали, что знаменитость намекнула на окончательное расставание с супругом.

Также известно, что Меладзе и Брежнева продают свою недвижимость в России – связано ли это с их расставанием или желанием порвать все отношения со страной неизвестно.