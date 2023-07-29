"Заберите у нее флаг": ушлую Брежневу призвали к ответу на Украине

Певицу уличили в лицемерии

На фоне последних событий, развернувшихся на международной арене, многие знаменитости из сферы шоу-бизнеса решили поиграть в политику. Артисты выступают с громкими лозунгами и стараются всем продемонстрировать свою гражданскую позицию. Впрочем, часто пафосные заявления расходятся с делом. Так, поведение известной певицы Веры Брежневой разочаровало ее коллег по украинской сцене.



Как известно, эффектная блондинка добилась небывалых высот и стала популярной исключительно благодаря российскому зрителю. Все творческие достижения звезды связаны с нашей страной. Однако после начала конфликта Брежнева решила встать на сторону малой родины. Стоит отметить, что злые языки изначально проговаривали, что такой "патриотизм" Веры обусловлен исключительно боязнью потерять активы в Европе.



В целом, отношение к резко полюбившим Украину артистам даже в их родной стране остается весьма скептическим. Так, знаменитая украинская исполнительница Анастасия Приходько выступила с резкой критикой коллеги.



Звезда обратила внимание, что Брежнева везде заявляет о своем украинстве, однако даже об этом говорит на русском языке. Анастасия справедливо отметила, что выглядит подобное весьма странно. Если Брежнева считает себя украинкой, ей пора выучить "родной" язык.

"Что за двойные стандарты, типа на двух стульях? Заберите у нее флаг!" – негодует Анастасия.

К слову, ранее стало известно, что после продолжительного путешествия по Европе Вера Брежнева все же появилась на Украине.

