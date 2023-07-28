Обиженная на Меладзе Брежнева отправилась на Украину

Артистка прибыла в гордом одиночестве

О том, бывает ли дым без огня, можно размышлять не один десяток часов. Однако от этой мудрости трудно отказаться тогда, когда очередная звезда своим поведением эту фразу подтверждает. Взять, например, Веру Брежневу.

Слухи о том, что в семье Веры Галушки (Настоящее имя певицы – Прим.ред.) и Константина Меладзе произошел развод, продолжают ходить на протяжении последних нескольких месяцев. Инициатором его якобы стала сама исполнительница, обиженная тем, что муж не хочет публично отказываться от России.



На фоне этого возвращение якобы Веры Брежневой на историческую родину кажется вполне резонным. Особенно учитывая то, что на Украину она отправилась в полном одиночестве.

При этом остановиться в Киеве блондинке, утверждают, есть где. Продюсер Леонид Дзюник поделился с журналистами информацией о том, что в процессе раздела имущества исполнительнице досталась и недвижимость в столице Украины, и солидная денежная компенсация.

Ну а пока Константин Меладзе, как сообщают источники, ушел в запой, сияющая Вера Брежнева публикует ролики из Киева и радуется своему возвращению.

"Моя самая долгожданная поездка", – написала в личном блоге накатавшаяся по Европе Вера Брежнева.

К слову, из-за использования русского языка недавно опозорился один некогда связанный с Россией артист. Ивар Калныньш заявил о том, что от всего русского его воротит.

