"Все русское вызывает неприязнь": Калныньш снова сделал громкое заявление о России

"Все русское вызывает неприязнь": Калныньш снова сделал громкое заявление о России
Ивар Калныньш. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Актер так старался, что выставил себя на смех

Актер Ивар Калныньш когда-то был невероятно популярен на территории СССР и России. Однако, времена его многочисленных ролей давно прошли, а с ними закончились и высокие заработки. Поэтому теперь для того, чтобы остаться на плаву, он раздает бесчисленные интервью, а помогает ему в этом его политическая позиция.

Рассказывает актер из рекламы кофе о том, каким вселенским злом является Россия. При этом, что парадоксально, требует гражданин Латвии пенсию от "Госкино" за его якобы заслуги.

И вот, не успела общественность отойти от прошлых его резких заявлений, как он уже подкинул в костер скандала новых дров. Дал Ивар Калныньш интервью, в котором заявил о презрении к России и всему русскому. Однако, Калныньш крупно опозорился: говорил он на чистейшем русском языке, как и его интервьюер. 

"Все русское вызывает неприязнь", – картинно заявил актер.

В качестве подтверждения своих слов он рассказал о том, что в Лондонских автобусах якобы убрали объявления на русском языке. Все остальные, мол, языки мира там остались при этом, утверждает 74-летний Ивар Калныньш.

Те, кто ознакомился с этим интервью, не смогли промолчать. Отметили многие и его лицемерие, и то, что с Барбарой Брыльской и Лаймой Вайкуле он проявляет удивительное единодушие.

"В Лондонских автобусах перевода на русском никогда не было", "Только про Россию и русских разговоры у него . Круглосуточно думает наверное", "Как эта русофобская г***а (Синоним слова "негодяй" – Прим.ред.) живет на заработанные деньги в России, не тошно?", "Им как будто с Лаймой одни таблетки подкладывают, не от бешенства, а для", "Денюжки неприязнь не вызывали", – распекли комментаторы Ивара Калныньша.

К слову, о деньгах. Лайму Вайкуле, которая, судя по всему, надеялась неплохо заработать на присутствии на ее фестивале Аллы Пугачевой, оказалось жестоко разочарована.

Источник: Телеграм, канал "RussianFox" ✓ Надежный источник
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