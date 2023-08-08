Поклонники в шоке: Анна Асти решила запеть на украинском языке

Артистка добилась всего на российской сцене

На фоне захлестнувших мировое пространство событий каждый шаг знаменитостей оценивается, исходя из политической обстановки. Как известно, после событий прошлого года некоторые звезды, получившие любовь и признание российских зрителей, решили разорвать с нашей страной и отчалили за границу. Прозвучавшее недавно неожиданное заявление популярной певицы Анны Асти всколыхнуло публику.



Как известно, артистка построила головокружительную карьеру благодаря безмерной любви российских слушателей. Впрочем, сама знаменитость родом из украинского города Черкассы. Никаких политических заявлений артистка не делала, однако внезапно решила запеть на украинском языке.



Разумеется, в обычное время желание знаменитости записать песню на родном языке никого бы не смутило. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, такое решение выглядит несколько подозрительно. Многие поклонники предполагают, что так Анна пытается проявить свою гражданскую позицию.



О планах петь на украинском языке девушка заявила в социальных сетях. В комментариях некоторые пользователи поделились своими опасениями и негодованием. Впрочем, пока девушка никак себя не запятнала, так что на серьезный гнев подписчиков не нарвалась.



К слову, ранее другую знаменитую украинскую певицу Светлану Лободу погнали с выступления в Молдавии.

