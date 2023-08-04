Спортсменка украинской сборной неожиданно перешла на сторону России

Шахматистка исполнила свою мечту

Звезда сборной Украины по шахматам Екатерина Лагно в 2014 году неожиданно перешла под флаг России. На родине ее не хотели отпускать, но все решили деньги. Спортсменке заплатили миллион рублей за трансфер, и дело оказалось закрыто.

Лагно была одной из самых сильных шахматисток в мире, поэтому за нее шла настоящая борьба. Звезда родилась во Львове и в 12 лет была самым юным гроссмейстером среди женщин за всю историю шахмат.

Лагно победила на чемпионате Европы и принесла Украины много наград. В 2006 году одержала победу на Олимпиаде в Турине, а в 2013-м – на командных чемпионатах мира и Европы. Однако потом она поняла, что хочет играть на стороне России.

За год до смены сборной Лагно перебралась в Москву и захотела сменить гражданство. За такое решение на спортсменку посыпался шквал критики, однако тогда политическая ситуация никак была не связана со стремлением Екатерины выступать за Россию. По словам матери шахматистки, на родине в один момент она оказалась попросту не нужна.

В марте 2014 года Екатерина Лагно подала заявление о переходе в российскую сборную, а уже в августе того же года завоевала олимпийское "золото" для нашей страны.