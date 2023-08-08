Смешные деньги для карателей

"Яркий, изысканный и романтичный фестиваль "Laima Rendezvous Jūrmala 2023", созданный Лаймой Вайкуле, с 26 по 30 июля 2023 года соберет самых востребованных звезд эстрады, легендарных мировых музыкантов и актуальных исполнителей", – обещал сайт фестиваля.

На самом же деле цель для этого форума иноагентов, предателей и врагов России была иной – Вайкуле собирала деньги для украинских националистов, карателей и боевиков. Она гордится тем, что ее дядя в годы Второй Мировой служил в формированиях СС, которые предназначались для личной охраны фашистского лидера Адольфа Гитлера. И сегодня племянница стала его достойной продолжательницей семейного дела.

В первый день фестиваля часть сборов от билетов должна была пойти в помощь Вооруженных сил Украины. Но продажи были такие плохие, что не удалось реализовать даже половину зала. Плюс надо было оплатить приезд и проживание многочисленного украинского балета, аренду "Дзинтари", отдать налоги. В итоге сумма, которую Вайкуле перечислила Украине, оказалась смешной – несколько тысяч евро.

Она решила исправить положение. И в остальные дни между песен признанных в России иностранными агентами артистов на фестивале Вайкуле транслировался QR-код, при переходе по которому можно было отправить деньги "В помощь Украине". Как говорят в окружении Лаймы, собрать таким образом удалось еще примерно 2000 евро. Это около 206 тысяч рублей по текущему курсу. Это смешно, если учесть, что днепропетровские беспилотники "Лелеки" и харьковские "Мары", которые использует сегодня Незалежная, стоят около 7 тысяч долларов (676 тысяч рублей). Т.е. Вайкуле своим антироссийским шабашем заработала примерно на крыло от этих летательных аппаратов.