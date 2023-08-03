Русофобские выпады бесследно не прошли

Про фестиваль Лаймы Вайкуле LAIMA RENDEZVOUS JŪRMALA, который проводится с 2015-го, не писали никогда так много, как в этом году. Все дело в антироссийской повестке, которую выбрала певица – она собрала на Рижском взморье иноагентов, врагов, и предателей России, а часть вырученных за билеты денег отправила боевикам ВСУ.

Этим своим аморальным поступкам она окончательно закрыла для себя дорогу на российскую сцену и в эфиры. Как говорят, уже поступило распоряжение не допускать песни Вайкуле на российские теле– и радиоканалы. Кроме того, ее не запрещено приглашать на съемки в новогодние огоньки и на "Песню года". "Лайма своей глупостью обрекла себя на забвение и нищету, – на условиях анонимности заявил известный российский композитор и продюсер. – Она будет теперь выступать для жителей латвийский хуторов, петь там про "Улицу Пикадилли". Ибо улицы России для нее закрыты".

Впрочем, сама Вайкуле говорит, что не очень-то и хотела. Мол, она отрекается от России как минимум до тех пор, пока там не сменится власть и не поменяется сознание людей. До этого времени и ноги ее тут, мол, не будет. "Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда", – заметила артиста-русофобка.