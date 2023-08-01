Лайме Вайкуле после скандального фестиваля задали неудобные вопросы о поддержке фашистов

Это какой-то позор

Такой скандальный фестиваль, какой провела в Юрмале Лайма Вайкуле, надо еще поискать. Даже к проукраинскому конкурсу "Евровидение" не было столько претензий, как к Laima Rendezvous Jūrmala. Есть серьезные вопросы и к самой хозяйке фестиваля.

– Понимает ли она, что ей грозит уголовный срок в России за финансирование украинских боевиков? Ведь часть сборы от фестиваля частично пошли в помощь ВСУ. А как сообщил Росинфомониторинг, "оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине, в том числе ВСУ, влечет уголовную ответственность по статье 275 УК России "Государственная измена", предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы".

– Сколько денег удалось собрать для помощи нацистам и карателям из ВСУ? Гордится ли певица вкладом в борьбу с Россией?

– Предлагала ли Вайкуле своей подруге Пугачевой и ее пятому мужа-иноагенту поддержать трудовым долларом финансирование армии Украины?

– Почему программа фестиваля состояла почти целиком из артистов, считающихся в России иностранными агентами, предателями и откровенными русофобами? Это было принципиальное решение?

– Чья идея была позвать посредственную оперную певицу, которая изменила России, живет в Киеве и давно уже потеряла вокальную форму? Это же насмешка над искусством. Или ее пригласили исключительно из-за русофобии?

– Считает ли Вайкуле свое недавнее признание о родстве с членом фашистской организации СС рекламой своему фестивалю?

– Лайма Вайкуле отрицает День Победы, поддерживает снос памятников русским воинам, приветствует уничтожение памятника Пушкину. Пришлось ли ей извиняться потом перед украинцами за то, что на фестивале все говорили на русском?

– Вайкуле говорит, что всем сердцем "сочувствует ситуации, в которой оказались украинцы", и поэтому слушала любое их указание – кого звать на фестиваль, а кому не стоит. А почему она не сочувствовала ситуации, в которой оказались еще в 2014 году жители Донбасса? В прошлом году она отменила фестиваль из-за начала СВО. А почему не отменила в этом году, что изменилось? И почему не отменяла, когда преступный киевский режим уничтожал Донбасс?

– Допустима ли такая нагрузка на организм и такой стресс, какой пережила за дни своего фестиваля Вайкуле, при онкологическом заболевании, с которым она много лет борется?

– Не стыдно ли Лайме Вайкуле на старости лет пережить такой позор?..