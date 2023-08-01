Прогоревшей с фестивалем иноагентов Лайме Вайкуле осталось зарабатывать на окурках Аллы Пугачевой

По 100 тысяч: прогоревшей с фестивалем иноагентов Вайкуле осталось зарабатывать на окурках Пугачевой
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Хоть на чем-то выручить копеечку на бедность

В юрмальском зале "Дзинтари" разобрали декорации завершившегося одиозного фестиваля иностранных агентов, который после трехлетнего перерыва провела Лайма Вайкуле. Итоги неутешительные: билеты не были проданы полностью, собрать достаточную сумму для финансирования боевиков ВСУ, как планировала Вайкуле, не удалось. А участвовавших в ее русофобском шабаше "звезд" в России предали анафеме и прокляли. Хотя прежде просто считали иностранными агентами.

Положение должна была исправить жена такого же иностранного агента Алла Пугачева. Она пару раз приходила на фестиваль к прибалтийской товарке, но не пела и на сцену не выходила. Да и какой там выход – 74-летняя Примадонна на вид так плоха, что слава Богу, не рухнула там .

Перед тем, как пойти в зал, Пугачева обкурилась сигаретами на служебном входе зала "Дзинтари". Снимки этого вредного процесса появились в запрещенной соцсети. Ни проблемы с сердцем, ни диабет, ни возраст не остановили ее, когда вместе с хозяйкой фестиваля портила здоровье табаком. Потом обкуренная певица пошла хлопать сбрендившему русофобскому трансвеститу Андрею Данилко в образе Верки Сердючки.

А окурки Лайма Вайкуле и Алла Пугачева отдали фанатам. "За десть тысяч – от Аллы Борисовны и за пять – от Лаймы Вайкуле", – радовался счастливый экзальтированный обладатель. "Вы должны их сохранить для музея, потому что через какое-то количество времени эти десять тысяч превратятся в сто", – посоветовал опытный московский журналист Артур Гаспарян.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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