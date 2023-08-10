Певец раскрыл подробности

Жители Грузии, кажется, вражески настроены по отношению к тем, кто уважительно относится к России. Певец, несмотря на то, что последние годы живет в Батуми, связь со страной, подарившей ему известность, решил не обрывать. Более того, Иракли продолжает дружить с россиянами, продавая им квартиры и включая музыку на русском языке в своем ресторане.

Однако нежелание враждовать с государством обернулось для артиста проблемами. На него с критикой набросились оппозиционно настроенные соотечественники. И в конце концов не дали провести Международную выставку недвижимости, которая должна была состояться в день прибытия в Батуми "Русского лайнера" со звездами на борту.

"На меня была атака людей в соцсетях, кто ругал меня последними словами", – раскрыл подробности Иракли.

Впрочем, эта история не изменила настрой артиста. Он уверен, что Россию и Грузию многое связывает, а оппозиционеры, стремящиеся дестабилизировать ситуацию, вредят своему государству. По словам Иракли, этих людей он даже не считает грузинами. Что же касается выставки недвижимости, то она состоится. Но позже, когда шумиха вокруг нее устаканится.

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